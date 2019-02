Die Prinzen sind beste Kumpels

Der Spielmannszug ließ sich von Regenbogen-Mann Uwe Alscher mit dem Stock der Tambourmajorin in der Hand in den Saal führen, die Falke Street Boys als Elferrat des Kolping-Karnevals zeigten in Vereinsblau ihre Show und der Elferrat des Frauenkarnevals bekam für seinen Sessionstanz viel Applaus. Die Besucher waren so viele, dass sie die Mitglieder der Regenbogengruppe als Bären, Hexen, Kapitäne, Feen und mit ihren blinkenden Minni Mäusen kurzerhand umzingeln konnten.

Karneval der Regenbogengruppe in der Bürgerscheune 2019 1/16 Karneval der Regenbogengruppe in der Bürgerscheune 2019 Foto: Alfred Riese

„Wir freuen uns so, dass ihr uns jedes Jahr einladet und wir zusammen feiern können“, rief Tobias Liesenkötter als Co-Sitzungspräsident des Kolping-Karnevals in den Saal. „Wir sind beste Kumpels“, versicherte Dorf-Prinz Thomas Teigeler den Regenbogen-Prinzenpaar Tobias Loheide und Heike Schwering. Dann regnete es Sessionsorden von den Falke Street Boys und dem Elferrat des Frauenkarnevals, der unter dem Motto „Polka Dots Helau“ durch die Session tanzt. Ein „schwungvoller Augenschmaus“, wie Tobias Liesenkötter feststellte, der die Show beim Regenbogenkarneval das erste Mal sehen konnte. Bei gemeinsamen Auftritt wagten sich die Frauen-Elferräte und die Falke Street Boys auf Initiative von Gastgeberin und Moderatorin Ute Dütsch zu einem Walzer des Spielmannszugs gemeinsam auf die Tanzfläche. Danach ging es bunt durcheinander für alle zur Polonaise und dann in die Party.

Das Showprogramm zuvor hatte die Reckenfelder Karnevalsgesellschaft (ReKaGe) als Stammgast des Regenbogenkarnevals bestritten: die Roten Funken als Super Girls mit Knalleffekt, die „Tanzbande“ mit Szenen aus „Alice im Wunderland und Annika Weiß als Solotänzerin.