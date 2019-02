Löwe, Elefant, Wölfe, ein Golden-Retriever-Welpe, ein T-Rex und einiges mehr, das haben elf Kita-Kinder im Alter von vier bis sechs Jahren zusammen mit der Saerbecker Künstlerin Susanne Gorke aus Ton angefertigt und bemalt. Eine passende Umgebung für die Tiere gestalteten die Kinder in Schuhkartons, mit Hilfe der Kita-Fachkraft für Atelierarbeit Anja Wenselowski. Die Volksbank unterstützte dieses Projekt mit einer Spende und darf im Gegenzug nun die Ergebnisse präsentieren, die zuvor schon in der Kita ausgestellt waren.

Dort dankte Susanne Gorke den Kindern für das „kreative Miteinander“, an dem sie sehr viel Freude gehabt habe, und den Projektsponsoren, dem Kreis Steinfurt und der Volksbank. Viel Applaus erhielten die kleinen Künstler, als sie ihre Arbeiten vorstellten. Sie freuten sich sichtlich über den Saft- und Sektempfang mit Ehrengästen und Gästen aus der Tagespflege Haus Buck. In der Volksbank lobte Vorstandsmitglied Ingo Schäfer die Leistung der Kinder: „Ich hätte die Tiere nicht so schön hinbekommen.“ „Mit den Händen etwas machen, das übt“, fand sein Vorstandskollege Ansgar Heilker.