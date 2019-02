Heidi hat sich für die Sendung „Vier Hände für ein Euter“ gemeldet, bei der Bäuerinnen zwei Kandidaten auswählen dürfen und diese dann eine Woche lang auf dem Hof zu Gast haben. Somit kommen auch zwei Anwärter für Heidis Herz auf den Hof und sorgen dort für ordentlich Chaos. Beide tun alles dafür, Heidi für sich zu gewinnen und den anderen schlecht da stehen zu lassen – da ist das Unglück schon vorprogrammiert. Selbstverständlich wird das alles noch gefilmt und auch die Moderatorin der Sendung trägt zum Chaos bei.

Zahlreiche Lacher seien ebenfalls schon vorprogrammiert, verraten die Schauspieler der Landjugend. Ab Karneval treffen sich die insgesamt acht jungen Schauspieltalente täglich, um sich auf die Premiere am 6. April und die fünf weiteren Vorstellungen auf der Bühne der Bürgerscheune vorzubereiten. Dort wird dann verraten, wie der Wettkampf um Heidis Herz ausgeht und was sonst noch so ans Tageslicht kommt.

Zum Thema Karten für die Vorstellungen können bei Familie Böddeker unter ' 0 25 74/88 85 57 reserviert werden. ...

Die Aufführtermine des plattdeutschen Theaterstücks „Een Duett för Quoten-Heidi“:

► Samstag, 6. April

► Samstag, 13. April

► Samstag, 20. April

► Montag, 22. April

► Samstag, 27. April

Beginn ist jeweils um 19 Uhr in der Bürgerscheune. Am Sonntag, 7. April, findet zusätzlich ab 14 Uhr eine Seniorenvorstellung statt, zu der keine Anmeldung erforderlich ist.