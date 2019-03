Auch der Gladbachfanclub Saerbeck ’07 und die Münsterlandfohlen aus Greven hatten sich hierfür gemeinsam beworben und eine Zusage erhalten. Also veranstalteten beide Fanclubs ein Familienfest mit vielseitigem Fußball-Programm.

Stürmer beziehungsweise Mittelfeldspieler Torben Müsel steht seit der aktuellen Bundesligasaison bei Mönchengladbach unter Vertrag. Ebenso Verteidiger Andreas Poulsen . Die beiden 19-jährigen Fußballtalente besuchten Saerbeck und wurden mit großem Applaus empfangen. Gegen 14 Uhr trafen die beiden jungen Stars mit dem Fanbeauftragten Mario Edler in der Bürgerscheune ein. Nach einer Stärkung am reichhaltigen Grillbuffet fand zur Freude der etwa 150 kleinen und großen Borussenfans eine spannende Pressekonferenz statt, in der die beiden Profis aus dem Nähkästchen plauderten. Aber nicht auf alle Fragen antworteten die Fußballer. So wollte beispielsweise ein kleiner Fan wissen: „Was verdienst Du?“ Poulsen antwortete zum Schmunzeln aller dezent: „Man kommt im Monat gut damit hin.“

Torben Müsel und Andreas Poulsen (Mitte) standen ihren Fans Rede und Antwort. Unterstützt wurden sie vom Fanbeauftragten von Borussia Mönchengladbach Mario Edler (rechts). Moderiert wurde die Runde vom Vorsitzenden und Organisatoren des Gladbachfanclubs Markus Schäpermeier. Foto: Stefanie Behring

Im Anschluss wurden alle Selfie- und Autogrammwünsche erfüllt und die Frage „Stimmt es, dass Du so weite Einwürfe machen kannst?“ wurde im Praxisbeweis von Poulsen bewiesen. Torben Müsel zeigte zudem mit seinem Fußballkollegen sein Können an der Minitorwand. Dabei war noch Zeit für spannende Smalltalks zwischen Spieler und Fans, bis die Spieler nach knapp drei Stunden wieder den Heimweg antreten mussten.

Gemütlich wurde anschließend noch viel über Fußball gefachsimpelt, während die „Minis“ fleißig das Elfmeterschießen übten, um ihren Vorbildern ein bisschen näher zu kommen.

Natürlich wurde die Frage diskutiert, wie Borussia Mönchengladbach am Samstag die Bayern schlagen könne. Bei dieser Partie sind wieder beide Fanclubs zum Anfeuern der Mannschaft im Borussiapark dabei.

Lange wird dieses Familienfest und die einzigartigen Gespräche mit den Profis den Fans noch in Erinnerung bleiben. Eine erneute Runde in einigen Jahren ist geplant. Die Organisatoren bedanken sich recht herzlich bei Borussia Mönchengladbach für das besondere Erlebnis.