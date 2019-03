Hauptredner ist Manfred Weber ( CSU ), Spitzenkandidat der Europäischen Volkspartei (EVP) für die Europawahl im Mai und designierter Nachfolger von EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker. „Nach Horst Seehofer (2003) und Edmund Stoiber (2009) haben wir damit zum dritten Mal einen Hauptredner von unserer bayrischen Schwesterpartei CSU zu Gast“, schreibt die Saerbecker Ortsunion. Weber wird umfassend über die jetzige Lage der Europäischen Union informieren und klare Zukunftsperspektiven aufzeigen, was auch angesichts der unsicheren Lage zum Brexit auf ein großes Publikumsinteresse stoßen dürfte.

Mit von der Partie ist natürlich wieder Lokalmatador Karl-Josef Laumann, der aktuelle NRW-Minister für Arbeit, Gesundheit und Soziales. Auch die amtierende Bundesministerin für Bildung und Forschung, Anja Karliczek, der Europaabgeordnete Dr. Markus Pieper sowie die CDU-Kreisvorsitzende und Landtagsabgeordnete Christina Schulze Föcking gehören zu den hochkarätigen Gastrednern.

„In typischer Bierzeltatmosphäre wird den Besuchern eine attraktive Mischung aus Information und Unterhaltung geboten werden. Für gepflegte Gastronomie ist gesorgt“, kündigt die CDU Saerbeck an.

Diese bietet dazu wieder Mitfahrgelegenheiten an. „Alle interessierten Bürge-rinnen und Bürger sind uns herzlich willkommen“, lädt CDU-Ortsvorsitzende Monika Schmidt ein. Anmeldungen sind erbeten per Mail an Monika.Schmidt@CDU-Saerbeck.de oder unter ✆ 0 25 74/8 88 51 99.