Doppelt auf die Nase

Saerbeck -

Lokale und die große Politik, ein pinker Cadillac, Generationen übergreifende Wagenbesatzungen, Schützen und Sportler, die ihre Meinung großformatig und bunt kundtun, Polka auf Vespas: Als am Samstag noch die Sonne schien und der Wind nur leicht wehte, erlebten die Zuschauer einen Karnevalsumzug, in dem Saerbecker die Hauptrolle spielten - mit Prinz Thomsy I. und den Falke Street Boys als Stimmungsmachern am Ende.