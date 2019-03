Saerbeck -

Die Sportarten vereint am Tisch, unterhaltsames Programm, Ehrung für die Erfolgreichen und eine Stimme für sportbegeisterte Saerbecker: Das ist das Konzept der „Sportschau“ am Freitag in der Festhalle Hövel. Wer über die Sportlerin, den Sportler und das Team des Jahres mit abstimmen möchte, braucht eine Eintrittskarte. Der Vorverkauf läuft.