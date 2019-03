„Ökologie und Theologie Hand in Hand in der Klimakommune Saerbeck“ ist der Titel eines Themenabends, zu dem das Katholische Bildungswerk Saerbeck, der Arbeitskreis Kunst-Kultur-Kirche St. Georg und die Gemeinde Saerbeck einladen. Er beginnt am Donnerstag, 7. März, um 20 Uhr im Pfarrheim St. Georg, Am Kirchplatz. Der Eintritt ist frei

Thomas Kamp Deister, Referent für Schöpfungsverantwortung im Bistum Münster. Foto: PR

Gesprächspartner sind Thomas Kubendorff, bis 2015 Landrat des Kreises Steinfurt und seit 2016 unter anderem Botschafter des Netzwerks Nachhaltigkeit NRW, und Thomas Kamp Deister, Referent für Schöpfungsverantwortung im Bistum Münster. „Papst Franziskus mahnt einen radikalen Kurswechsel im Umgang mit der Schöpfung an“, heißt es in einer Veranstaltungsankündigung, „vielleicht hätte er seine Freude an Saerbeck“.