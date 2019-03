Einlass in Hövels Festhalle ist am Freitag, 8. März, um 18 Uhr. Das Showprogramm mit Ehrungen beginnt um 18.30 Uhr und soll gegen 20.45 Uhr beendet sein. Karten im Vorverkauf gibt es zum Preis von sechs Euro bei Buch & mehr (Marktstraße), im Rathaus (Ferrieresstraße), Zimmer 401, im Getränkemarkt Hövel sowie bei Volksbank und Sparkasse. Platzkarten gibt es nicht. An der Abendkasse kostet der Eintritt zehn Euro. Der Eintritt zur anschließenden öffentlichen Party in Hövels Festhalle ist frei.