Zwei Exkursionen bietet der Energiestammtisch des Förderverein Klimakommune in der nächsten Zeit an. Eine führt nach Ameland. „Diese Insel ist für die Niederlande das, was Saerbeck als Klimakommune für NRW ist“, glaubt Johannes Dierker vom Förderverein: ein Hotspot für neue Energien, hierzulande allerdings nur Insidern bekannt.

Die Zweitagesfahrt ist von 19. auf den 20. Mai (Sonntag und Montag). Dabei steht Ameland als Insel der Energiewende im Mittelpunkt, heißt es in einer Ankündigung. Solarzellen, Brennstoffzellen, Wärmepumpen, Biogas, E-Mobilität: Auf der Insel stehen verschiedenen Technologien mit großer Bürgerbeteiligung im Fokus, um den Energiebedarf zu decken. Der Energiestammtisch will, unterstützt von Joost Sträter, diese Lösungen erkunden. Los geht es um 8 Uhr am Sonntag, 19. Mai, an dem die Teilnehmer Zeit haben, die Insel zu entdecken. Am Montag steht dann ein Informationsprogramm zu den Energiethemen im Plan. Das alles kostet 105 Euro pro Person im Doppelzimmer (Einzelzimmer 135 Euro).

► Anmeldung unter ✆ 0 25 74/ 8 92 02 oder info@saerbeck.de.