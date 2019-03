Der Familiengottesdienst am ersten Fastensonntag, 10. März, steht unter dem Jahresmotto von St. Georg, „Vertraut den neuen Wegen“.

Die St.-Georg-Pfarrkirche. Foto: Monika Gerharz

Die Frage ab 10 Uhr in der Kirche: Google Maps – oder ist doch etwas anderes gemeint? Entgegen einer früheren Ankündigung kommt der Familienchor nicht zusammen. Weitere Eucharistiefeiern mit dem Bischofswort zur Fastenzeit sind am Samstag um 17 Uhr und am Sonntag um 8 Uhr. Am Sonntag um 14.30 Uhr beginnt das Kreuzweggebet.