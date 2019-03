Eine Exkursionen des Energiestammtisches des Fördervereins Klimakommune führt zum Tagebau Garzweiler des Unternehmens RWE. Los geht es in den Osterferien am Mittwoch, 17. April, um 8 Uhr in Saerbeck, zurück ist man gegen 20 Uhr, heißt es in einer Ankündigung. Auf dem Programm stehen eine Tour mit dem Bus durch den Tagebau und eine Rundfahrt durch die Region mit dem Schwerpunkt Umsiedlung. Die Teilnahme kostet 30 Euro (Busfahrt, Mittagessen, Programm). Mitglieder des Fördervereins zahlen 25 Euro. Anmeldung sind möglich unter ✆ 0 25 74/ 8 92 02 oder per E-Mail an die Andresse info@saerbeck.de.