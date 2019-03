Besonders der gut besuchte Trecker-Treck im August war in Erinnerung geblieben.

Erst am Samstag hatte die KLJB fast 40 neue Mitglieder aufgenommen und war so auf 248 Mitglieder gewachsen. Alle hatten am Sonntag die Gelegenheit, geplante Programmpunkte zu erfahren und den Vorstand neu zu wählen.

Nach den einleitenden Worten gab Präses Ramesh Chopparapu einen Impuls. Es folgte der Bezirksbericht durch zwei anwesende Vertreter des Bezirksvorstands sowie der Jahresbericht für das Jahr 2018. Im vergangenen Jahr veranstaltete die Landjugend einen Maigang sowie einen Bowlingabend. Die Saerbecker Ortsgruppe nahm am Bezirksquizduell und am Menschenkickerturnier in Schmedehausen teil. Eigens organisiert wurde der Trecker-Treck, das vereinsinterne Schützenfest und eine Besichtigung der Krombacher Brauerei zu Beginn des Jahres. Auf dem Adventsmarkt, bei der Tannenbaumaktion sowie bei den Karnevalsumzügen in Sprakel, Saerbeck und Greven waren ebenfalls KLJB-Mitglieder vertreten.

Der größte Programmpunkt der alljährlichen Generalversammlung waren die Wahlen. Benedikt Strotmeier gab seinen Posten als erster Vorsitzender an den bisherigen ersten Schriftführer Axel Autmaring ab. Jonas Raffel übernimmt von nun an diese Position. Als erster Kassierer wurde Peter Winter für Alina Richter bestimmt. Dieser war bisher als erster Jugendwart tätig, was nun von Linus Hegemann ausgeführt wird. Sabrina Büchter bleibt als erster Sportwart aktiv. Die Bauerschaftsvertreter Lukas Behring, Marius Behring und Jan-Hendrik Helmig wurden in ihrem Amt bestätigt. Neu hinzu kam Lennart Hoof.

Zum Ende der Versammlung machten die Vertreter des Bezirksvorstands noch auf einige Termine des Bezirks aufmerksam. Der Vorstand der KLJB Saerbeck wiesen zudem auf das diesjährige Osterfeuer mit Christian Harlake in Westladbergen hin.