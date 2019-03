Diese Summe haben jetzt Andrea Stegemann , stellvertretende Vorsitzende, Hans-Georg Ortmann , Vorsitzender der Senioren-Union, und Kassenwart Hans-Georg Nientiedt Marc Rogge im Café Samocca des Mehrgenerationenhauses übergeben. Der zuständige Bereichsleiter der LeWe-Betriebsstätte an der Industriestraße berichtete kurz über den Umbau und die Erweiterung des Gebäudes, schreiben die LeWe in einer Pressemitteilung. Aktuell seien die 56 Beschäftigten in der Betriebsstätte Riesenbeck untergebracht. Durch den Umbau komme ein Bereich für 24 Personen mit Schwerst- und Mehrfachbehinderungen hinzu. Die Spende werde, wie in den Vorjahren, den Menschen mit Behinderung in Saerbeck zugute kommen, versprach er.