Seit 2001 arbeitet das Unternehmen im Bereich Blechbearbeitung und -verarbeitung und ist zu einem wichtigen Partner und Arbeitgeber in der Region geworden. Vom Musterteil bis zu komplexen Baugruppen fertigt das Unternehmen komplizierte Laser- und Blechbearbeitungsteile, heißt es in einer Pressemitteilung des Abgeordnetenbüros Brockmeiers. „Es war sehr interessant bei der Unternehmensbesichtigung einen Blick hinter die Kulissen werfen zu können und die Produktionshallen besuchen zu dürfen“, so Hans-Jürgen Streich .

„Nach wie vor werden Unternehmen mit vielen bürokratischen Auflagen belastet. Auch der Fachkräftemangel beeinträchtigt die Arbeit des Unternehmens. Hier gilt es, die von der Landesregierung bereits angestoßenen Maßnahmen noch weiterzuentwickeln und dafür zu sorgen, dass sie auch hier in Saerbeck spürbar werden. Denn wir wollen den Arbeitsalltag in mittelständischen Unternehmen verbessern und dafür sorgen, dass sich wieder um die eigentlich Arbeit gekümmert werden kann – und nicht nur um lästigen Papierkram“, sagt Alexander Brockmeier.