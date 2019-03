Neue Vorsitzende sind Theresa Greiling und Lars Winnemöller. Klara Hegemann übernimmt die Kassenführung. Neu gewählt wurden ins Team Hannes Hankemann, Nele Dorstel und Julia Eggenhaus. Weiter gehören Marie Wenners und Carolin Winter zum Leitungsteam.

Den Rückblick auf das vergangene Jahr lieferte Schriftführerin Marie Wenners gleich mit einem Höhepunkt zu Beginn: dem „spitzenmäßigen“ 13. Kinderkarnevalsfest in der Bürgerscheune, dem mittlerweile schon das 14. gefolgt ist. Laufend ein Thema: neue Gruppenleiter, die in den Osterferien in den Grundkurs gingen. Nach einer Fahrradtour als Leiteraktion im Juni ging es in den Sommerferien mit einer Ferienspaßaktion weiter. Das Cake-Pops-Backen war so beliebt, dass die Kolpingjugend einen zweiten Termin anbot. Ebenfalls in den Sommerferien: das Ferienlager in die Nähe von Bremen und der Bauspielplatz, zu dem man die Leiterrunde verlegte. Dort kam auch Johanna Entrup dazu, die ein Jahr in Malawi verbracht hatte, um dort ein Kolping-Projekt zu unterstützen. Auch beim Plaketten-Putzen am Vereinsbaum war die Kolpingjugend dabei.

Neu war das Mensch-ärgere-dich-nicht-XXXL-Turnier, das die Kolpingjugend im September auf einem selbst gebauten Spielfeld und mit lebendigen Spielfiguren ausrichtete. Das kam so gut an, dass die Leiter noch weiterspielten, nachdem die Kinder schon abgeholt waren.

Ein Bossel-Turnier war der Jahresabschluss im November, dem allerdings noch die dritte Auflage des Weihnachtszaubers folgte: basteln, backen und spielen vor Heiligabend für Kinder.