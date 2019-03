Saerbeck -

Die FDP veranstaltet am Mittwoch, 3. April, um 19.30 Uhr im Markt 23 ein Neumitgliedertreffen mit Stammtisch in Saerbeck. Alle interessierten Bürgerinnen und Bürger sind herzlich eingeladen, schreibt der FDP-Kreisverband in einer Pressemitteilung.