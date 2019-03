Die letzten, die in den Saal kamen, mussten sich ihren Tisch selbst besorgen.

Vorgefeiert wird ab Samstag, 27. April, wenn um 19.30 Uhr das Zweig-zur-Stange-bringen auf dem Plan steht. Die wichtigsten Termine des Festprogramms:

► Samstag, 11. Mai, 17 Uhr: Kaiserschießen, anschließend Bierfass-Schießen und Schützenfestball mit DJ Timo. Der noch amtierende Kaiser ist Werner Autermann.

► Sonntag, 12. Mai, 9.30 Uhr: Festgottesdienst, dann Frühschoppen; 16 Uhr: Vogelschießen; 20 Uhr Kaiserball mit der Band „Under Cover“.

► Montag, 13. Mai, 10 Uhr: Antreten bei Glanemann zum Ausholen, anschließend Knubbenschießen; 15.30 Uhr: Kaffee trinken; 20 Uhr: Königsball mit der Band „Under Cover“.

In diesem Jahr braucht es im Festzelt Platz für sieben Jubel-Majestäten. Auf eine Neuerung im Programm wies der BSG-Vorsitzende Andreas Puckert hin: Am Sonntag um 13.30 Uhr und am Montag um 14 Uhr sind beim Antreten, jeweils an der Gaststätte Glanemann, Frauen ausdrücklich mit aufgefordert, mit anzutreten.