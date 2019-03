Nach der fünften Jahreszeit, dem Karneval , geht es auch für das Kolping Blasorchester Saerbeck zurück zu den wöchentlichen Proben. Neue Ziele sind bereits gesetzt, denn das Orchester wird wieder im Mai ein Frühjahrskonzert zum Besten geben.

In gewohnt lockerer Atmosphäre treffen sich die Musiker mittwochabends mit Dirigent Uwe Krause , um das neue Programm vorzubereiten. Es wird ein bunter Mix aus traditionell bekannten Märschen, Popsongs, Musicalhits und Filmmusik einstudiert. Um das Beste aus seinen Musikern herauszuholen, wird Krause das Orchester auch sonntags zu zusätzlichen Proben in die Schule bestellen.

Auch die Mitglieder des Jugendblasorchesters bereiten sich auf dieses Konzert vor. Sie werden unter dem neuen Dirigenten Holger Till einige schwungvolle Titel spielen. Nach den traditionellen Weihnachtskonzerten wird dies der erste Auftritt in dieser neuen Kombination sein. Für Ludger Beermann wird es der erste Auftritt des JBO sein, den er abseits der Bühne genießen wird.

Das Frühjahrskonzert findet am 18. Mai um 19.30 Uhr in der Saerbecker Bürgerscheune statt. Karten gibt es ab dem 13. April bei Buch & mehr sowie bei allen Orchestermitgliedern, heißt es in einer Presseinfo des Orchesters.