Ärger über Knöllchen im Dorf

Die länglichen Zettel mit der Gemeinde Saerbeck als Absender und dem Überweisungsträger dabei klemmten unter Wischerblättern auf dem Kirmesplatz an der Lindenstraße, an der Marktstraße, am Bevergerner Damm. Zehn Euro war ein Standardsatz für das offizielle „Verwarnungsgeld“. „Verbotenes Parken ohne Parkscheibe/ Parkschein“ war oft angekreuzt. Manche fühlten sich zu Unrecht verwarnt und zur Kasse gebeten.

Wurden sie aber wohl nicht, auf jeden Fall nicht auf dem Kirmesplatz und der Marktstraße. Die gefühlte Ungerechtigkeit mag daher kommen, dass es in Saerbeck – wiederum gefühlt – eher selten „Knöllchen“ gibt. Die Schilder und Regeln, auf deren Grundlage die Verwarngelder verhängt werden, gelten aber immer.

Parkzeitbeschränkungen gibt es in Saerbeck auf öffentlichen Verkehrsflächen nur auf dem Kirmesplatz an der Lindenstraße und auf der Marktstraße, erklärt Ines Heilemann , Leiterin des Ordnungsamts . Ein generelles Parkverbot gilt zum Beispiel auf der Schulstraße. Die gute Nachricht für Autofahrer aus dem Ordnungsamt: Die Zahl der kostenpflichtigen Parkplätze, etwa mit Parkscheinautomat, beträgt in Saerbeck weiterhin null.

Zehn Euro ist der Grundtarif für Parken ohne vorgeschriebene Parkscheibe, erklärt Rainer Schmitz . Wird das Auto ohne entsprechenden Ausweis auf einem Behinderten-Parkplatz erwischt, kostet das 35 Euro, sagt der Mitarbeiter des Bürgerservices im Rathaus.

Die gleiche Summe werde fällig für das Zustellen von beschilderten Rettungswegen. Steht das Fahrzeug tatsächlich Einsatzkräften im Weg, werde direkt kostenpflichtig abgeschleppt. „Im Sommer wird gerne an der Zufahrt zu Badesee und Seniorenzentrum geparkt“, benennt Schmitz ein Beispiel für einen Rettungsweg. Hier begegnet ihm auch immer wieder das Phänomen des ebenfalls verbotenen Parkens entgegen der Fahrtrichtung. Zum „täglichen Brot im ruhenden Verkehr“ gehört Schmitz zufolge auch das Parken auf Geh- und Radwegen. Die Verwarngeld-Formulare haben darüber hinaus noch mehr Felder für mögliche Ordnungswidrigkeiten, die einem Auffrischungskurs für den Führerschein gleichkommen.

Die Verwarngelder fließen in der Gemeindekasse in den Etat für den ruhenden Verkehr, erklärt Ines Heilemann. Damit werden zum Beispiel Schilder bezahlt. Einen Zeitplan für die Runden des Ordnungsamts gibt es nicht, sagt sie. „Wir kontrollieren hauptsächlich in Bereichen, wo das Thema Verkehrssicherheit hoch angesetzt ist, an neuralgischen Punkten wie Schulwegen“, beschreibt die Ordnungsamtsleiterin. Hinzu kämen Anfragen von Bürgern, etwa wegen zugestellter Einfahrten. Ein Anliegen ist Ines Heilemann klarzustellen: „Wir wollen niemanden bestrafen, sondern es geht uns um die Sicherheit des Verkehrs insgesamt.“ Das betreffe zum Beispiel die Straße „Am Kirchplatz“ auf der südlichen Seite. Dort liege „offensichtlich“ ein Bürgersteig. Fußgänger, Rollatorfahrer oder Menschen mit Kinderwagen sollten an dieser Stelle nicht durch falsch parkende Autos auf die Straße gezwungen werden.