In der Bulli-Parade fuhr die ganze Kita zum Zoo nach Münster. Für die Wassertropfen, die Seifenblasen und die Pusteblumen war dieser Ausflug der Abschluss ihrer Projektwochen „Unsere weite Welt“. Nach den Kontinenten und Ländern erkundeten sie im Zoo nun die Tiere dieser Welt, von Alligator bis Zebra. Ein Mädchen hatte dabei ein besonderes Vorhaben und in seinem Rucksack noch Platz gelassen: um ein Baby-Erdmännchen mitzunehmen. Dieser Wunsch dürfte nicht in Erfüllung gegangen sein.

„Man braucht keine Angst zu haben, wenn jemand anders aussieht, eine andere Sprache spricht – das kann im Gegenteil sehr spannend sein“, erklärte Kita-Leiterin Kerstin Gräf einen Ansatzpunkt für die Projektwochen. Nun soll es eine Ausstellung mit Gebasteltem, Gemalten und Gesammelten für die Kita-Eltern geben.