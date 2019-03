Saerbeck -

„Ich bin gekommen, um von der Wahrheit zu künden“, sagt Jesus von Nazareth. „Was ist Wahrheit?” fragt Pontius Pilatus. Aber der Statthalter Roms in der Provinz Judäa spielt nicht die Hauptrolle in dem Stück, mit dem das bereits mehrfach in Saerbeck gefeierte Ensemble Theatrum Schloss Hohenerxleben am Sonntag in der St.-Georg-Pfarrkirche gastiert.