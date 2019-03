Auf dem Weg zur Klärung dieser Fragen erhalten die Teilnehmer an einem Informationsabend des Kolping-Bildungswerks am Freitag, 5. April, aufschlussreiche Hinweise zum großen Thema Datenschutz, Datensicherheit, Cybercrime und Cloud-Diensten. Die Teilnahmegebühr beträgt zehn Euro. Dieser Infoabend findet in der Zeit von 18 bis 20.15 Uhr in der Gesamtschule statt. Auskunft und Anmeldung beim Kolping-Bildungswerk unter ✆ 0 25 74/ 8626 oder Mail an kbs@kolping-saerbeck.de.