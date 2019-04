Die Strauchsammelaktion der Saerbecker Pfadfinder findet am Ostersamstag, 20. April, statt. Das Holz landet auf dem Osterfeuer des Bürgerschützenvereins Saerbeck-Dorf. Das kündigen die Pfadfinder an. Anmeldungen zum Abholen werden bis zum 13. April entgegengenommen bei Familie Böhner, ✆ 0 25 74/ 93 94 98 (Anrufbeantworter). Wie in den vergangenen Jahren sollte der Strauchschnitt am Sammeltag bordsteinnah liegen. Die Pfadfinder freuen sich über Spenden, die in die Stammesarbeit fließen.