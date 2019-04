Passend zum Sonnenschein im Frühling und der Draußen-Zeit finanzierte das Team des Kinderflohmarkts der Frauengemeinschaft ( kfd ) mit einer 500 Euro-Spende die Anschaffungen in Saerbecks jüngstem Kindergarten am Seniorenzentrum. Die Fahrzeuge wurden fürs Foto nur ganz kurz eingeparkt, dann flitzten die Kinder gleich wieder los.

Beim jüngsten Flohmarkt im März waren 1300 Euro in der Kasse geblieben, berichtete Janine Schlautmann vom Organisationsteam, 500 Euro davon aus dem Café mit gespendeten Kuchen. Regelmäßig geht dieses Geld an Projekte mit Kindern in Saerbeck.