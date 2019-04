„Ecce, quomodo moritur iustus“ („Seht wie der Gerechte stirbt, und niemand nimmt es zu Herzen“, so das vollständige Zitat) aus Jesaja 57 Vers 1-2 lautet das Motto des Abends, wodurch der Horizont auf tiefgründige Gedankenwelten eröffnet wird. Viele Komponisten in nahezu allen Jahrhunderten haben sich mit der Passionsgeschichte beschäftigt und ihre Ideen in Musik gegossen.

„Ars musica“ bedient sich unterschiedlichster Chorwerke als eine Art Streifzug durch die Musikgeschichte, um dem Publikum zwei Erzählstränge nahezubringen. Der erste basiert auf der chronologischen Reihenfolge der Ereignisse. „Jesus hat in der Bergpredigt seine Lehre in das ‚Vater unser‘ hineingelegt“, erläutert Barbara Tsihlis, erste Vorsitzende. Maurice Duruflés „Notre Pére“ ist somit die erste Station des Weges, der über die Geschichte am Ölberg, „In monte Oliveti“ von Franz Schubert bis zur Kreuzigung mit „Tenebrae factae sunt“ von Michael Haydn und „Eli, Eli“ von Georgius Bardos führt. Bei „O vos omnes“ von Giovanni Croce handelt es sich um eine Marienklage am Kreuz. Hier endet der erste Erzählstrang.

Der zweite ist als Reflexion zu sehen, in dem „ars musica“, wie im Oratorium, quasi die Position des Volkes einnimmt. „Für diesen Teil haben wir schöne geistliche Musik der Passionszeit, wie etwa die Choräle aus Bachs Matthäuspassion „Ich will hier bei dir stehen‘, „Erkenne mich mein Hüter‘ oder ‚Tebe poem‘ von Dimitri Bortnjanski und ‚Se hymnoumen‘ von mir selbst komponiert, ausgesucht“, verrät Ensembleleiter Alexandros Tsihlis im Gespräch.

„Wir wollen die Passion erlebbar machen“, ergänzt seine Frau und bringt die Botschaft auf den Punkt.

Der Eintritt ist frei, um eine Kollekte wird gebeten.