Die Gästezahl wächst und wächst

Man kennt das Prinzip vielleicht von der indischen Weizenkornlegende oder auch Schachbrettaufgabe. Darin legt ein Brahmane den Herrscher Shihram mit falscher Bescheidenheit herein. Ein Korn aufs erste Feld, zwei aufs zweite, vier aufs dritte und immer weiter verdoppeln bis zum 64. Feld. Das wünschte sich der schlaue religiöse Würdenträger. Es wäre ein Vielfaches der weltweiten Ernte gewesen – und die Weizenkornlegende ist heute ein Beispiel für exponentielles Wachstum, für Wachsen hoch zwei. Das betreibt seit Januar in Saerbeck die Kolpingsfamilie mit dem Quadratessen.

Aus vier Menschen Anfang Januar sind vier Treffen später schon 64 geworden. Sie kamen am Wochenende im Pfarrheim zusammen. Zum Essen natürlich. Denn so funktioniert das Quadratessen: Ausgehend von einer ersten Vierergruppe lädt jeder oder jede zum nächsten Termin einen weiteren Menschen zum Essen ein. Jeder in den Vierergruppen bekommt mit der Einladung seine Aufgabe: das Hauptgericht kochen, Geschirr mitbringen, Nachtisch zubereiten, für Getränke sorgen.

Geplanter Spaß: Cornelia Bücker (links) mit ihrer handgemachten Grafik zur Entwicklung des Quadratessens. Foto: Alfred Riese

Im Pfarrheim füllte sich der Saal am Abend schnell mit den selbstversorgenden Gästen. Noch schneller füllten sich die Tische mit dem Mitgebrachten. „Das läuft“, stellte Melanie Weiligmann vom Vorstand der Kolpingsfamilie erfreut fest. Lachen oder essen oder erstmal miteinander reden, das war eine wichtige Frage entlang der Tische. Das Quadratessen als Gelegenheit, viele nette Menschen in geselliger Runde kennenzulernen, erfüllte seine Funktion. Auf die Teller kam, unter anderem: Hähnchenroulade mit Frischkäse-Zwiebel-Füllung im Speckmantel, Gnocchi in Frischkäse-Lachs-Sauce, Schweinelendchen in Pilzsauce mit Zupfnudeln.

Ratzfatz füllten sich beim Quadratessen der Kolpingsfamilie die Tische mit dem Essen, das sich die Gäste wechselseitig selbst kredenzten. Foto: Alfred Riese

Das vorherige Quadratessen der Kolpingsfamilie liegt zehn Jahre zurück. Die nächste Runde der aktuellen Auflage findet am 5. Mai in der Bürgerscheune statt, dann mit 128 Gästen. Für das Finale am 2. Juni mit 256 Gedecken ist die Mensa der Gesamtschule groß genug. Ein Tipp von Cornelia Bücker, die die Planungsfäden in der Hand hält: „Wer keine Einladung bekommt, kann sich im Mehrgenerationenhaus auf eine Gäste-Warteliste setzen lassen.“