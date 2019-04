Wie aus den Vorjahren bekannt ist das Prinzip der Aktion ziemlich simpel: Man kauft einen schokoladigen Osterhasen, gibt seinen Namen an und die Anschrift des Empfängers. Nach Wahl kann eine persönliche Botschaft hinzugefügt werden. Der diesjährige Preis pro Osterhase beträgt drei Euro. In der Nacht auf den Ostersonntag ziehen die Messdienerleiter los und werden die Osterhasen verteilen, sodass jeder am nächsten Morgen eine nette Überraschung vorfindet. Um die Bestellungen anzunehmen, werden sich einige Messdiener an diesem Samstag, 13. April, und nächste Woche Samstag, 20. April, von 10 bis 12 Uhr vor dem K+K-Supermarkt positionieren. Die Bestellungen beziehen sich nur auf Saerbeck (mit Bauerschaften) und können bis zum 20. April aufgegeben werden. Anmeldeschluss ist dann um 12 Uhr mittags.