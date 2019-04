Ein gelb-schwarzes „Jerusalem“-Ortsschild mitten in Saerbeck, ein Esel auf einem Rollbrett, zwei sprechende Palmblätter in XXL und ein Petrus in Größe S: Wer wissen will, was diese Zutaten ergeben, kann das am Palmsonntag, 14. April, beim Familiengottesdienst in St. Georg in Erfahrung bringen. Der Gottesdienst beginnt um 10 Uhr vor dem Pfarrheim mit der Segnung von Palmzweigen als Zeichen für Jesu Einzug in Jerusalem. Anschließend geht es in einer kleinen Prozession in die Pfarrkirche. Sollte wegen des Zünslers kein Buchsbaumzweig zur Hand sein, sind natürlich auch Ilex oder Kirschlorbeer aus dem eigenen Garten erlaubt.