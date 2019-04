Treasury, dieser Name steht für die zwei jung gebliebene Vollblutmusiker Christoph Schulz (Leadgesang, Bass, Gitarre) und Herbert Grevinga (Lead- und Zweitstimme, Keyboards, Percussion). Das Duo ist am Samstag, 13. April, ab 20 Uhr in der Bierbar „Markt 23“ zu hören. Dort haben sie nach ihrem ersten Auftritt 2017 einen guten Ruf zu bestätigen. Nach 20 Jahren im Zeichen des Rock 'n' Roll stellt das Duo in seinem neuen Programm lang vermisste Titel in den Mittelpunkt, die nicht ständig im Radio zu hören sind. Die Beiden wollen Erinnerungen und vergangene Gefühle wieder lebendig werden lassen und stellen die musikalischen Kostbarkeiten dabei in einen neuen, aktuellen Kontext. „Kleine, aber feine musikalische Schätze, die tatsächlich einer Schatztruhe entnommen sein könnten. Musik, die direkt vom Ohr ins Herz führt“, so beschreibt Treasury sein neues Programm.