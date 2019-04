Die eine Seite: Der Mädchenfußball in Saerbeck boomt. Als einer der ganz wenigen Vereine im Fußballkreis ist der SC Falke Saerbeck in allen Altersklassen mit einer Mädchenmannschaft vertreten. Mädchen im Alter von sechs bis 16 Jahren treten in vier Mannschaften im Wettkampf gegeneinander an. Der Zuspruch bestätigt die gute Arbeit der Falken, welche das engagierte Trainer- und Trainerinnenteam um Eva Kortmann als Beauftragte Mädchenfußball seit Jahren voranbringt. „Natürlich freut uns der große Zuspruch. Mädchenfußball macht einfach Spaß. Der Zusammenhalt bei den Mädels ist erfahrungsgemäß immer noch ein bisschen größer als bei den Jungs“, sagt Eva Kortmann.

Auch Andreas Tholl berichtet über seine Motivation, seine Freizeit als Trainer der E-Mädchen am Sportplatz zu verbringen: „Die Mädels sind wissbegierig. Wenn wir gegen Jungenmannschaften spielen, werden wir häufig unterschätzt und belächelt. Den Jungs dann im Spiel zu zeigen, was wir fußballerisch drauf haben, und sie im besten Fall zu besiegen, ist ein besonders tolles Erlebnis.“

Die andere Seite der Medaille: Vier Teams benötigen auch mindestens jeweils vier engagierte Trainer(innen) und Betreuer(innen). Und hieran mangelt es. „Wer Spaß und Interesse hat, eines der Teams in welcher Funktion auch immer zu unterstützen, ist herzlich willkommen. Ob Mann oder Frau ist egal. Auch Jugendliche ab 16 Jahren sind herzlich willkommen und werden in die Vereinsarbeit eingebunden“, freut sich Eva Kortmann über Rückmeldungen möglichst vieler Interessierter, teilt der Verein mit.