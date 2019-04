„Im Mittelpunkt des Karfreitags steht das Leiden und Sterben Jesu am Kreuz. Was hat Jesus am Kreuz „vollbracht?“ Er hat aufmerksam gemacht auf die Gewalt und deren Opfer. Er hat die Liebe inmitten der Gewalt dieser Welt und des Leides dieser Welt gelebt und den Opfern ihre Würde zurückgegeben“, schreibt die evangelische Gemeinde Emsdetten-Saerbeck in einer Presseinfo. Zum Gedenken an den Kreuzestod Jesu lädt die Gemeinde am Karfreitagmorgen, 19. April, um 9.30 Uhr zum Gottesdienst mit Pfarrer Rainer Schröder in die Arche ein.

Ostern feiern die Christen und Christinnen das Leben gegen alle Macht und Gewalt des Todes. Am Ostersonntagmorgen, 21. April, lädt die Gemeinde um 7 Uhr zur Andacht mit Pfarrerin Gudrun Bamberg auf den evangelischen Friedhof am Föhrendamm in Emsdetten ein. Biblische Texte, Lichter und Lieder feiern die Auferstehung Jesu Christi.

Um 9.30 Uhr wird der Ostergottesdienst mit Abendmahl in der Arche gefeiert. Der Gottesdienst mit Pfarrer Rainer Schröder steht unter dem Motto: „Das Leben sehen“. Die Botschaft von der Auferstehung Jesu lädt ein, die Zeichen des Lebens und der Hoffnung zu sehen. Sie will Trauer in Freude und Ängste in Mut verwandeln. Menschen finden Lebensfreude für sich und unterstützen andere beim Tragen ihrer Lasten. Als Zeichen der gemeinsamen Hoffnung und der gemeinsamen Solidarität gegen alles Leid überreichen Vertreter und Vertreterinnen der katholischen Gemeinde zusammen mit Pfarrer Ceglarek die am Morgen in der St. Georg-Kirche geweihte Osterkerze für das Jahr 2019.