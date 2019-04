Vorstellungen am Osterwochenende

Saerbeck -

Nach der begeisternden Premiere am 6. April, der Seniorenvorstellung mit einem Besucherrekord tags drauf (diese Zeitung berichtete) und der Aufführung am vergangenen Wochenende heißt es am Osterwochenende wieder „Een Dueet för Quoten-Heidi“.