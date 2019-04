Wie kann es sein, dass im Alter immer mehr Probleme mit den Händen auftreten? „Viele haben Arthrose in den Fingergelenken und können nicht mehr so genau und gut zupacken. Es beginnt damit, dass es schwerfällt, eine Wasserflasche aufzudrehen. Alle feinen Arbeiten gehen nicht mehr so leicht von der Hand“, schreibt das MGH in einer Presseinfo.

Rita Verlage, Seniorenlotsin im MGH, stellt Ursachen vor und zeigt mögliche einfache Hilfen sowie spielerische Übungen mit vielen interessanten Materialien und Alltagsgegenständen. Nach der kurzen theoretischen Einführung hat jeder die Chance, diese Übungen und Spiele an verschiedenen Tischen auszuprobieren und deren Wirkung zu testen.

Um Anmeldung im MGH wird gebeten unter ✆ 0 25 74/8666 oder Mail an mgh@kolping-saerbeck.de.