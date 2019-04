In den Tagen ging es in Theorie und Praxis um alles, was man braucht, um kleine Kinder stundenweise zu betreuen. Auf dem Lehr- und Übungsplan standen unter anderem die Entwicklungsschritte vom Säugling bis zum Schulkind, altersgerechte Spielanregungen, Ernährungsfragen, der Umgang mit schwierigen Situationen, Verhalten im Verkehr und auf dem Spielplatz und Rechtliches. Auch Übungen mit Puppen waren im Programm. Kursleiterin Silvia Weßeler weiß aus der Erfahrung aus ihren weiteren Angeboten für Eltern, dass Mütter und Väter ihre Kinder vorzugsweise Babysittern mit Ausbildung anvertrauen. Dafür stünden die jetzt ausgegebenen Diplome.

Die Kontaktdaten der Kursteilnehmerinnen werden nun in die Babysitterkartei aufgenommen, die im MGH geführt wird. Sie richtet sich an Eltern nicht nur von Säuglingen, sondern auch von älteren Kindern. Der Preis für die Kinderbetreuung ist dann allerdings private Verhandlungssache.

Babysitterkurse laufen seit Langen zweimal jährlich im MGH. Der nächste beginnt in den Herbstferien. „Jungen dürfen natürlich auch mitmachen und sind herzlich eingeladen“, sagte Silvia Weßeler und freut sich auf männliche Teilnehmer.