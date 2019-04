Sorge um sozialen Treffpunkt

Nach Auskunft der Kolpingsfamilie, unter deren Trägerschaft das Café im Mehrgenerationenhaus (MGH) von den Ledder Werkstätten (LeWe) seit 2011 betrieben wird, kommt eine Schließung auf gar keinen Fall in Frage. Das bestätigt Alfons Bücker , Kolping-Vorsitzender, im Gespräch. Nichtsdestotrotz flatterte ihm das Kündigungsschreiben vom 20.11.2018 Ende vergangenen Jahres ins Haus. „Wir finden es sehr schade, dass die Ledder Werkstätten gekündigt haben. Denn das Café passte gut zu unserem Haus. Schließlich haben hier Menschen mit einem Handicap Arbeit gefunden“, so Bücker.

Diese Entscheidung stößt bei vielen, die das Café regelmäßig besuchen, auf Unverständnis. „Hier steht der menschliche Aspekt im Vordergrund und nicht der Profit. Es wird mit Herz geführt“, erklärt Karin Malzcyk, die dort jede Woche mehrfach verabredet ist. Auch die Damen des Bridge-Clubs waren von Anfang an mit dabei. „Für mich ist das hier ein Stück Heimat“, betont Inge Kistermann. „Die Menschen mit Handicap sind so freundlich und erleben hier das Recht auf Teilhabe an einem normalen sozialen Leben“, ergänzt Margit Kordt. Oft kommen die Mütter und Väter nach den Spielgruppen mit ihren zum großen Teil noch kleinen Kindern, die „woanders häufig nicht so gern gesehen werden“, meint Kordt überdies.

„Nach dem Tod meines Mannes wusste ich nicht wohin, und hier war ich immer willkommen“, betont Reinhildis Hegemann. Die sechs Damen vom Frauen-stammtisch treffen sich ebenfalls regelmäßig im Samocca. „Man kann bei einer Tasse Kaffee verweilen und Neuigkeiten austauschen, ganz ohne Druck“, findet Rita Nihues.

Marianne Büscher und Jörg Birgoleit von den Ledder Werkstätten. Foto: Tünde Kalotaszegi-Linnemann

Summa summarum: Das Café Samocca ist ein Ort des Wohlfühlens, den niemand missen will. Wieso kam es dann zur Kündigung? Marianne Büscher , Diplom-Sozialpädagogin und in der LeWe-Geschäftsleitung für den Bereich Arbeit zuständig, bringt es auf den Punkt: „Die Zusammenarbeit mit Kolping war immer exzellent. Aber leider sind es betriebswirtschaftlich interne Gründe, die uns zur Kündigung bewogen haben.“ Im Vorfeld sind offenbar schon alle Möglichkeiten ausgelotet worden, um das Café weiterzuführen. Allerdings wäre monatlich ein fünfstelliger Betrag notwendig, um dies zu realisieren. „Es sind die Personalkosten, die dafür verantwortlich sind. Mit Mieterlass oder ähnlichem wäre uns nicht geholfen. Wir haben es uns gewiss nicht leicht gemacht, aber es geht einfach nicht mehr“, so Büscher. Jörg Birgoleit, für die Öffentlichkeitsarbeit bei den LeWe zuständig, ergänzt: „Normalerweise ist eine Fachkraft für elf bis zwölf Beschäftigte zuständig. Hier haben wir eine Fachkraft für drei Beschäftigte.“

Neben Saerbeck gibt es noch in Lengerich und Ibbenbüren Cafés, die von den LeWe betrieben werden. Die seien allerdings größer, verteilt auf eine größere Zahl von Einwohnern und Personal, so dass die Kalkulation dort noch funktioniere.

„Unsere Aufgabe ist es, für viele Menschen mit hohem Unterstützungsbedarf, Arbeit und Räumlichkeiten zu finden“, erklärt Marianne Büscher. Deshalb entsteht auch gegenwärtig auf der Industriestraße eine Betriebsstätte für etwa 60 bis 80 Personen. Weiterhin arbeiten 30 Beschäftigte im Bioenergie-park. Das Café Samocca könnten die LeWe aber eben nicht weiter betreiben.

Die Kolpingsfamilie befindet sich zurzeit im Gespräch mit potentiellen Interessenten. Erste Ergebnisse dürfen noch vor den Sommerferien zu erwarten sein.