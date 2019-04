Die 1570 Normkubikmeter-starke Biogasanlage in der Provinz Shanxi, 500 Kilometer südwestlich von Peking, wird mit Maisstrohsilage, Hähnchenmist und Milchviehgülle betrieben.

„Unser Kunde – die Shanxi Shenmu New Energy Co. Ltd. – wird die Anlage künftig mit circa 20 Mitarbeitern betreiben“, erklärt Olaf von Lehmden, CEO des aus Lohne und Saerbeck agierenden Unternehmens. Die Shanxi Shenmu ist ein Tochterunternehmen der Shanxi Energy & Traffic Investment Co. Ltd. Die staatlich geführte Unternehmensgruppe zählt mit insgesamt 50 000 Mitarbeitern mit zu den größten Konzernen Chinas. „Die Zusammenarbeit auf der Baustelle war durchweg kooperativ und zielgerichtet“, so von Lehmden.

Das komplette Engineering der Anlage stamme aus dem Wissenspool der EnviTec-Experten, „die Hauptkomponenten der Biogasanlage wurden von uns geliefert“, so von Lehmden weiter. Die insgesamt sechs Fermenter der Biogaserzeugung fassen je 5250 Kubikmeter. Neben zwei Schubböden sorgen vier Biogas Kreis-Dissolver dafür, die Inputstoffe entsprechend vorzubereiten und der Fermentation zu zuführen.

Das erzeugte Biogas wird in einem zweiten Schritt zu Bio-CNG (Compressed Natural Gas) verdichtet und direkt am Anlagenstandort vermarktet. „Damit kommt unser Kunde dem wachsenden Bedarf an CNG am chinesischen Markt nach“, erklärt von Lehmden. Das gesteigerte Umweltbewusstsein zahlt sich auch für das deutsche Unternehmen aus. „Das enorme Marktpotenzial Chinas bietet uns Chancen, unsere Technologie- und Innovationskraft global erfolgreich unter Beweis zu stellen“, so der Vorstandsvorsitzende weiter.

Nach Minhe I und II, Yingtan und Dingzhou ist Shanxi nun das fünfte Biogasprojekt, das EnviTec Biogas erfolgreich auf dem chinesischen Markt platzieren und realisieren konnte, schreibt das Unternehmen.