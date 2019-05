„Die Gottesdienstgemeinde ist in der Arche ist eher klein und überschaubar. Das bietet die Möglichkeit, stärker auf die Wünsche und Bedürfnisse der Teilnehmenden einzugehen“, schreibt die evangelische Gemeinde Emsdetten-Saerbeck in einer Presseinfo. Was erhoffe ich mir vom Besuch eines Gottesdienstes? Was suche ich im Gottesdienst? Wie können diese Anliegen zu ihrem Recht kommen? Was stört uns an den bisherigen Gottesdiensten? Darüber möchten Pfarrer Rainer Schröder und Vertreter der Gemeindeleitung mit allen Interessierten ins Gespräch kommen.

An verschiedenen Tischen, deren Besetzung immer wieder wechselt, können die Teilnehmenden ihre Gedanken und Ideen zu verschiedenen Fragen festhalten. Muss es immer eine Predigt geben? Welche Lieder wollen wir in diesem Sommer singen? Welche weitere musikalische Gestaltung wünschen wir uns? Welche Teile sind mir wichtig im Ablauf eines Gottesdienstes? Welche Themen wünsche ich mir? Welche Medien? Gibt es Menschen, die sich in die Vorbereitung oder die Gestaltung einbringen möchten? Soll es an jedem Wochenende einen Gottesdienst geben oder auch alternative Angebote, bei denen sich Gemeinde versammelt? Fragen auf den Tischen öffnen den Raum für eigene Gedanken.

In einer Schlussrunde können erste Ergebnisse festgehalten werden, so die Gemeinde.