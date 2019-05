Wer einen Beratungstermin möchte, meldet sich bitte frühzeitig an. Zusätzlich bietet die Caritas am Dienstag, 21. Mai, in der Zeit von 14.30 bis 16 Uhr einen weiteren Beratungstermin mit Brokhues an. Für diesen Termin können Interessierte in der Kita Sonnenschein einen Termin vereinbaren.

Die „Rückenschule für Jedermann“ startet am Mittwoch, 8. Mai, mit je zehn Einheiten pro Kurs. Buchbar sind zwei Kurszeiten: 18 bis 19 Uhr oder 19 bis 20 Uhr). Physiotherapeutin Petra Wienkamp begrüßt alle angemeldeten Teilnehmer im Bewegungsraum der Kita Kaleidoskop. Kursbeitrag: 50 Euro. Anmeldung bei Petra Wienkamp, ✆ 0 25 74/92 88 77.

Das Café MiniMax, Treffpunkt für junge Eltern und Schwangere, begrüßt am Mittwoch, 15., und Mittwoch, 29. Mai, um 15 Uhr seine kleinen und großen Gäste in der Kita Kaleidoskop.

Bei der Veranstaltung „Spieglein, Spieglein an der Wand“ kommen am Samstag, 18. Mai, um 9.30 Uhr alle angemeldeten Mütter mit ihren Töchtern (Vor- und Grundschulkinder) in der Kita Sonnenschein zusammen. Nach einem gemütlichen Frühstück werden Wellness-Produkte hergestellt. Kosten: zehn Euro pro Mutter mit einem Kind.

Am Dienstag, 21. Mai, kommt Juliane König von der Ehe-, Familien- und Lebensberatung ab 8 Uhr in die Kita Kaleidoskop. Bitte einen Termin vereinbaren.

Zu einem gemütlichen und unterhaltsamen „Grillabend für Väter“ lädt Dirk Aupke von der Kita Kaleidoskop herzlich ein. Der Abend findet am Dienstag, 21. Mai, ab 19 Uhr statt. Die Kosten werden umgelegt. Eine Anmeldung ist erbeten.

Weitere Infos und Anmeldung per Mail an fz.saerbeck@ev-jugendhilfe.de oder in der Kita Sonnenschein, ✆ 0 25 74/235, Kita Emilia, ✆ 0 25 74/92 76 45, oder Kita Kaleidoskop, ✆ 0 25 74/8 88 90 60.