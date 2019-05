Sie hatten sich seit Anfang Dezember mit Eltern als ihren Katechetinnen in zwölf Gruppenstunden und etlichen weiteren Veranstaltungen auf das Fest vorbereitet. Darunter waren der Ich- und Du-Vormittag als Vorbereitung auf die Feier der Versöhnung oder Beichte, ein Aktionsnachmittag für alle und am Vorabend der Erstkommunion die Erneuerung des Taufversprechens. „Entdecke das Geheimnis“ ist das Motto. Für den festlichen Gottesdienst am Sonntag waren auch der Familienchor und das Blumenteam der Gemeinde im Einsatz.

Eltern hatten den Weg vom Pfarrheim zur Kirche beflaggt und geschmückt. Abgeholt wurden die Kinder vom gesamten Pastoralteam mit Pfarrer Peter Ceglarek, Pfarrer Ramesh Chopparapu, Pastoralreferent Werner Heckmann und Pastoralassistent Philipp Langenkämper und einer großen Schar Messdiener. Die ehrenamtliche Leitung des Katecheseteams lag in den Händen von Sarah Ortmeier, Melanie Mersmann, Silvia Weßeler und Nadine Hülsmann.

Für die zweite Gruppe, deren Liste 20 Namen umfasst, beginnt der Erstkommunion-Gottesdienst am Donnerstag, 30. Mai (Christi Himmelfahrt), um 10 Uhr.