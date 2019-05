Die dreiwöchige Aktion (bis zum 19. Juni) des Klima-Bündnis hat das Ziel, einen Beitrag zum Klimaschutz zu leisten, ein Zeichen für vermehrte Radförderung zu setzen und natürlich Spaß beim Radfahren zu haben.

Die Klimakommune Saerbeck nimmt in diesem Jahr das erste Mal am Stadtradeln als Newcomer-Kommune teil. Für Saerbeck können alle Personen in die Pedale treten, die in Saerbeck wohnen, arbeiten, zur Schule gehen oder einem Verein angehören. Vor allem die ortsansässigen Vereine sind dazu eingeladen, an der Aktion teilzunehmen.

Also, mitmachen, anmelden und einen Beitrag zum Klimaschutz leisten. Weitere Informationen gibt’s unter www.stadtradeln.de/saerbeck.