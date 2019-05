Zoe darf vorerst übers Wochenende weiter auf dem Parkplatz am Rathaus stehen bleiben. Nein, Zoe ist kein Mädchen mit einem merkwürdigen Hobby, sondern das E-Dienstfahrzeug der Verwaltung. Der Förderverein Klimakommune hatte vorgeschlagen, die Renault Zoe in den Wochenenddienst zu schicken, als Testfahrzeug und Botschafter der Elektromobilität. Der Personenkreis, von dem das E-Car ausgeliehen werden dürfe, sollte klar begrenzt sein: Gemeindebedienstete, Ratsmitglieder und Mitglieder des Fördervereins.

Und genau da gab’s Streit: Bürgermeister Wilfried Roos , der auch Vorsitzender des Fördervereins ist, gab in der jüngsten Ratssitzung bekannt, dass wenn der UWG-Antrag, die Nutzung auf alle Saerbecker zu erweitern, eine Mehrheit findet, der Förderverein seinen Vorschlag wieder zurückzieht – ein einstimmiger Vorstandsbeschluss. Tat er dann auch. Denn die CDU schlug sich auf Seiten der UWG. Roos: „Der Antrag ist in Ordnung, aber vom Förderverein nicht zu bewerkstelligen.“ Dabei sei die Risikoerweiterung bei der Versicherung nur ein Nebenkriegsschauplatz, vielmehr sei die Leihe mit fünf Ehrenamtlichen nicht machbar.

Ein Argument, das UWG-Fraktionsvorsitzende Mechthild Lüggert nicht nachvollziehen konnte. Die Anzahl an Wochenenden im Jahr und somit die der maximalen Entleihvorgänge sei mit 52 fix. „Ob für alle Saerbecker (mit Führerschein) oder nur für Vereinsmitglieder macht keinen Unterschied.“ Wiederholt betonte sie, dass sie es schade fände, dass der Förderverein den Verleih nur machen möchte, wenn er Vorteile dadurch habe. Wiederholt konterte Bürgermeister Roos: „Sie verstehen nicht.“ Die Umsetzung mit den vorhandenen Mitteln sei nicht möglich.

Die CDU sprang der UWG bei. „Die Leistung nur für Förderverein-Mitglieder ist nicht fair, das Interesse am E-Car im Dorf ist da“, sagte Fraktionsvorsitzender Bernd Willebrandt.

Wie soll der Verleih also geregelt werden, wenn der Förderverein Klimakommune raus ist? Mechthild Lüggert schlug vor, Verwaltungsmitarbeiter mit ins Boot zu holen, die dann freitagnachmittags die Renault Zoe rausgeben und montagmorgens wieder entgegennehmen. Bürgermeister Roos gab direkt zu verstehen, dass dies nicht mal so eben in der Verwaltung geleistet werden könne.

Die Vorlage wurde also wie folgt geändert – und einstimmig beschlossen: Der Rat der Gemeinde Saerbeck beschließt, die gemeindliche Zoe grundsätzlich zur Förderung der E-Mobilität den Saerbecker Bürgern zur Verfügung zu stellen. Die Verwaltung wird beauftragt, ein Ausleihkonzept zu erarbeiten. Florian Bücker (CDU) erklärte zum Abschluss der Diskussion, dass bei der Suche nun die Kreativität der Verwaltung gefragt sei.