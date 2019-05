Andre Osterhoff (Jubelsternkönig 25 Jahre), Paul Schlüter (Jubelsternkönig 50 Jahre), Christoph Coersmeier (Jubelkönig 25 Jahre) und Ferdi Buschermöhle (Jubelkönig 40 Jahre). Der Kaiser Manfred Wermers fällt noch unter den turnusmäßigen Bestandsschutz. Nachfolger werden gesucht für den noch amtierenden König Andreas Bennemann , Sternkönig Lukas Krühler, Jungkönig Florian Sundermann und das Kinderkönigspaar Felix Bennemmann und Rieke Beermann.

Zu Pfingsten wollen die Dorfschützen beim Jubiläum des Westladbergener Schützenvereins mitfeiern. Der Auftakt zur heißen Phase für das eigene Schützenfest ist das Rosen machen beim amtierenden König Andreas Bennemann am Freitag, 14. Juni, ab 19 Uhr.

Los geht’s am Donnerstag, 20. Juni, um 14.30 Uhr mit dem Antreten bei Dahms Hoff für den Festumzug ins Schützenwäldchen am Sportplatz. Bei Kaffee und Kuchen wird dort der neue Sternkönig ausgeschossen, dazu gibt es das große Kinderschützenfest. Weiter geht es am Freitag um 11 Uhr mit dem nächsten Antreten bei Dahms Hoff. Ab 14 Uhr wird im Schützenwäldchen angelegt beim Jungkönig- und Königschießen. Beide Tage klingen gemütlich an der Vogelstange aus.

Am Samstag geht es um 16.15 Uhr zuerst zu Dahms Hoff und von dort in den 17-Uhr-Gottesdienst in St. Georg. Zuschauer sind gegen 19 Uhr auf der Wiese am Bürgerhaus willkommen. Dort wird das Ausholen der Majestäten zelebriert. Nach dem Fahnenschlag geht es im gemeinsamen Umzug Richtung Festzelt am Sportplatz zum großen Ball der Majestäten. Er beginnt gegen 20 Uhr, es spielt die Band Splash.

Alle Tage mit dabei sind das Kolping-Blasorchester und der Spielmannszug Dorf.