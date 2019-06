Am Dienstag, 4. Juni, kommt Ingo Brokhues von der Caritas in der Zeit von 8.30 bis 10 Uhr in die Kita Emilia. Wer einen Beratungstermin wünscht, wird gebeten, sich vorher anzumelden. Zusätzlich bietet die Caritas zwei weitere Termin an: am Dienstag, 18. Juni, in der Zeit von 14.30 bis 16 Uhr in der Kita Sonnenschein und am Donnerstag, 27. Juni, von 8.30 bis 10 Uhr in der Kita Kaleidoskop.

Zum Infoabend „ Marte Meo – was ist das?“ lädt die Referentin Yvonne Stermann (Marte-Meo-Fachberaterin) herzlich in die Kita Sonnenschein ein. Sie wird am Dienstag, 4. Juni, um 19 Uhr das Video-Beratungs-Konzept vorstellen. Marte Meo versteht sich als ressourcenorientiertes Programm zur Entwicklungsunterstützung und zur Verbesserung der zwischenmenschlichen Interaktion und Kommunikation. Durch die kleinen Momentaufnahmen mit der Videokamera ergeben sich kurze Dokumentationseinheiten. Bitte frühzeitig anmelden.

Das Café MiniMax, Treffpunkt für junge Eltern und Schwangere, begrüßt am Mittwoch, 12. und 26. Juni, jeweils um 15 Uhr seine Gäste in der Kita Kaleidoskop.

Weitere Infos und Anmeldungen per Mail an fz.saerbeck@ev-jugendhilfe.de oder telefonisch in der Kita Sonnenschein, ✆ 0 25 74/ 235, Kita Emilia, ✆ 0 25 74/ 92 76 45, oder Kita Kaleidoskop, ✆ 0 25 74/8 88 90 60.