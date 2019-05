Der reiche Mann, der eigentlich alles hat. Der Jesus predigen hört: „Wo dein Schatz ist, ist auch dein Herz.“ Der sich auf den Weg macht, nach einem Traum ein Loch in einen Acker gräbt und eine Schatztruhe findet. Das war das Gleichnis, mit dem Pastoralreferent Werner Heckmann die mehr als 300 Teilnehmer im Festgottesdienst zur Erstkommunion am Donnerstag auf die richtige Fährte locken wollte.

„Entdecke das Geheimnis“ hieß das Motto, unter dem die 21 Kinder der zweiten Gruppe und ihre Katechetinnen sich seit Dezember auf den Tag der Erstkommunion vorbereitet hatten. Im Gleichnis fand der Träumer die geheimnisvolle Truhe nicht an der Oberfläche, sondern in der Tiefe der Erde. An Christi Himmelfahrt stand auch eine Schatztruhe vor dem Altar in St. Georg, zu der sich Erstkommunionkinder auf den Weg machten. Darin zu entdecken: eine Sonne, ein großes rotes Herz sowie Kelch und Schale.

„Entdecke das Geheimnis, mach’ dich auf den Weg“, heißt die erste Zeile des Erstkommunion-Lieds. Diese Aufforderung gelte auch für alle anderen, fand Pfarrer Peter Ceglarek. Im Gottesdienst sang der Familienchor. Kräftigen Applaus gab es auch für die Katechetinnen, deren Leitungsteam und das Pastoralteam.