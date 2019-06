Saerbeck/Ledde -

Mit mehreren 1000 Besuchern rechnen die Ledder Werkstätten (LeWe), die auch in Saerbeck aktiv sind, am Sonntag, 16. Juni (11 bis 18 Uhr), beim „Tag der Begegnung“ in Ledde. Das Motto lautet: „Mensch, wir zeigen’s euch – Gemeinschaft leben“.