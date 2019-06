In einem Kurs des Kolping-Bildungswerks geht es darum, mit einfachen Techniken typische Fotofehler zu vermeiden und das Optimum aus der digitalen Kompaktkamera herauszuholen. Praktische Übungen stehen im Vordergrund, fototechnische Kenntnisse sind nicht erforderlich. Dieser Workshop findet an zwei Kurstagen im Mehrgenerationenhaus statt: Freitag, 5. Juli, von 19 bis 21.15 Uhr und Sonntag, 7. Juli, in der Zeit von 15 bis 19.15 Uhr. Die Kursgebühr beträgt 46 Euro. Bei der Anmeldung bitte den genauen Kameratyp angeben.

Auskunft und Anmeldung beim Kolping-Bildungswerk unter ✆ 02574/8626 oder per Mail an kbs@kolping-saerbeck.de.