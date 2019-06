Dazu fanden sich zehn freiwillige Helferinnen und Helfer zusammen, die am Samstagnachmittag die Westladbergener Straßen und Wege durchkämmten.

Gemeinsam sammelten sie einen Anhänger voll mit Müll. „Am Straßenrand und an den Wäldern haben wir so viel gefunden“, berichteten die fleißigen Hände. Wie auch vor einigen Wochen im Dorf war ein Fazit der Sammler: „Unglaublich, was die Leute alles wegwerfen.“ So fanden sie beispielsweise ein Fahrrad – oder vielmehr das, was noch davon übrig war. „Auffällig waren auch die vielen Tüten von McDonald’s und Burger King, die wir gefunden haben“, erzählten die Westladbergener. Nach der Aktion und der gerechten Entsorgung des Mülls belohnten sich die Sammler mit einer frisch gegrillten Wurst und einem gemütlichen Ausklang.

Mit der Aktion sorgten die Helfer für eine saubere Umgebung für das Jubiläums-Schützenfest am kommenden Wochenende. Anlässlich des 125-jährigen Bestehens des Schützenvereins Westladbergen veranstaltet der Verein am Pfingstwochenende eine große Feier. Diese beginnt am Samstagmorgen mit einer heiligen Messe an der Marienkapelle. Von dort aus marschieren die Schützenbrüder zur Vogelstange, um einen neuen König und Kaiser zu ermitteln. Der erste Jubiläumstag wird mit einer Jugendparty auf dem Festzelt am Hof Rüschenschmidt, Westladbergen 106, abgeschlossen. Die Organisatoren laden dazu herzlich ein. Beginn ist um 19 Uhr.

Am Sonntag um 10 Uhr wird der Sternkönig ermittelt. Es folgt das traditionelle Ausholen der Majestäten und Majestätinnen am Hof Schmiemann ab 15.30 Uhr. Von dort aus marschieren alle Schützenbrüder und ihre Familien erneut zum Festzelt, wo alle angemeldeten Teilnehmer mit einem festlichen Essen versorgt werden. Im Anschluss findet ab circa 20 Uhr der Königsball statt. Der Verein freut sich auf ein besonderes Wochenende und eine tolle Feier in einer sauberen Umgebung.