Messen an ungewohnten Orten

Aktivitäten der Gemeinde werden bis voraussichtlich Ostern 2020 an mehreren anderen Orten in Saerbeck und auch Emsdetten zu finden sein.

Pfarrheim, Maximilian-Kolbe-Gesamtschule (MKG), Friedhofskapelle, Arche, St. Servatius in Hembergen und Herz-Jesu in Emsdetten: Dort schlägt die St.-Georg-Pfarrgemeinde vorübergehend ihre Zelte auf. Detailliert informieren die aktuellen Pfarrmitteilungen auf der Homepage der Kirchengemeinde. Das Warum und Wozu des Umbaus ist Thema eines langen Interviews mit Georg Teigeler , Zweiter Vorsitzender des Kirchenvorstands, im gerade erschienenen und an alle Haushalte verteilten Pfarrbrief zu Pfingsten .

Die Gottesdienste an Samstagen (17 Uhr) und Sonntagen (8 und 10 Uhr) finden ab dem 15. Juni im großen Forum der MKG, Schulstraße, statt, wie schon bei der Kirchenrenovierung vor 30 Jahren. Eine Ausnahme folgt gleich am zweiten Wochenende: Am Samstag, 22. Juni, sind die Dorf-Schützen während ihres Schützenfest Gastgeber des 17-Uhr-Gottesdiensts in ihrem Festzelt einige Meter weiter an den Sportanlagen.

Die Altarinsel zwischen Seitenbänken ist ein Kernpunkt des Umbaus von St. Georg. Das Foto ist entstanden im Anschluss an den ersten Gottesdienst nach Einrichtung des Provisoriums. Foto: Alfred Riese

Im Pfarrheim wird in der kommenden Woche der große Saal zur St.-Georg-Kapelle umgestaltet. Sie soll zu den gewohnten Zeiten für Andacht und Gebet zur Verfügung stehen. Auch werden die Werktagsgottesdienste, zum Beispiel donnerstags um 19 Uhr, oder die Rosenkranzgebete dort stattfinden, ebenso Taufen. Für Beerdigungsfeiern mit oder ohne Eucharistie ist die Friedhofskapelle vorgesehen.

Bereits bekannte Trauungs- und Jubiläumsgottesdienste wurden mit den Paaren individuell abgesprochen, heißt es aus St. Georg. Für diese Anlässe hat die Nachbargemeinde St. Pankratius die Kirchen St. Servatius in Hembergen (Dorfstraße) und Herz-Jesu in Emsdetten (Karlstraße) als alternative Orte angeboten, soweit dort keine eigenen Veranstaltungen stattfinden. Die erste Saerbecker Trauung in Herz-Jesu findet am Samstag, 15. Juni, statt.

Gruppen aus der Gemeinde, die bisher den Saal des Pfarrheims nutzten, ziehen ebenfalls vorübergehende an andere Orte um. Die Altengemeinschaft mit ihren wöchentlichen Treffen mittwochs zum Beispiel bezieht im evangelischen Gemeindezentrum ein barrierefreies Übergangsquartier.

„Es ist eine Zeit des Übergangs. Wir bitten um Verständnis und laden zur Mitfeier der Gottesdienste, auch an ungewohnten Orten, herzlich ein“, heißt es in den Pfarrmitteilungen.