Die Pfadfinder suchen ein Übergangsquartier bis zu den Sommerferien, und zwar dringend. Aus ihrem Pfadiheim und von dem Waldgrundstück davor im Schulkamp hat sie der Eichenprozessionsspinner vertrieben – schon wieder. Deshalb wendet sich der Stammesvorsitzende Stephan Saggau jetzt mit einem Aufruf an die Öffentlichkeit: Wer kann von jetzt bis Mitte Juli, wenn die Ferien anfangen, eine Scheune, Halle oder Hütte mit einer Freifläche dabei zur Verfügung stellen, am besten nicht allzu weit weg vom Dorf?

Auf die Raupen mit den besonders für Allergiker giftigen Härchen konnten die Pfadfinder warten. Im vergangenen Jahr wich der katholische Jugendverband ins Pfarrheim St. Georg aus.

Diese Möglichkeit gibt es jetzt nicht, erklärte Stephan Saggau. Wegen des Kirchenumbaus ist im Pfarrheim die St.-Georg-Kapelle eingerichtet und nicht mehr genug Platz für die Pfadfinder.

Im Bürgerhaus, Jugendzentrum JuZe, Mehrgenerationenhaus, oder im Falke-Treff würden die Gruppenstunden mit jeweils eigenen Angeboten kollidieren, hakte der Stammesvorsitzende die bisherige Anfragenliste ab. Diese Gruppenstunden mit jeweils etwa 20 Teilnehmern sind montags 18 bis 19 Uhr, mittwochs 18 bis 19.30 Uhr und 19.30 bis 20.30 Uhr sowie am Donnerstag- und Freitagabend nicht vor 18 Uhr. Stephan Saggau rechnet damit, dass nach der Pause in den Sommerferien das Raupen-Problem am Pfadiheim auf natürlichem Weg vorbei ist. Ein professionelles Entfernen der Nester können sich die Pfadfinder nicht leisten.

Info: ✆ 02574 / 888155, stephan@saggau-web.de